Проект павильона принадлежит всемирно известному британскому архитектору Норману Фостеру

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor в рамках договора, заключенного по итогам торгов, принял решение по собственной инициативе обновить 50 остановочных павильонов в Санкт-Петербурге.

Проект остановочного павильона принадлежит всемирно известному британскому архитектору, лауреату Императорской и Притцкеровской премий, Норману Фостеру. Аналогичные конструкции успешно функционируют в нескольких мировых столицах с различными климатическими условиями: Лондоне, Париже, Сеуле, Москве. Для Санкт-Петербурга архитектурное бюро Фостера разработало проекты реконструкции острова Новая Голландия и торгового комплекса Апраксин двор.

Остановочные павильоны, изготавливаемые по лицензии в РФ, выполняют основные социальные функции: защищают от непогоды и предоставляют место для отдыха. В темное время суток внутреннее и внешнее пространство остановочного павильона освещает рекламная конструкция. Руководствуясь принципами формирования комфортной городской среды в преддверии социально значимого мероприятия в городе — Чемпионата Мира по футболу FIFA — и в рамках городской программы Russ Outdoor дополнительно оснащает остановочные пункты «умными» функциями.

Павильоны оборудуются такими же табло с информацией о приходе общественного транспорта, как и в других общественных местах города. Остановки интегрируются с городской сетью Wi-Fi. Интернет предоставляет оператор связи, привлеченный городом для раздачи сигнала на стадионе во время проведения ЧМ 2018 и в общественном транспорте.

Дальнейшие планы развития сети павильонов, как и другой уличной мебели, будут обсуждаться компанией Russ Outdoor с городскими властями.