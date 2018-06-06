Оператор наружной рекламы Russ Outdoor в рамках договора, заключенного по итогам торгов, принял решение по собственной инициативе обновить 50 остановочных павильонов в Санкт-Петербурге.
Проект остановочного павильона принадлежит всемирно известному британскому архитектору, лауреату Императорской и Притцкеровской премий, Норману Фостеру. Аналогичные конструкции успешно функционируют в нескольких мировых столицах с различными климатическими условиями: Лондоне, Париже, Сеуле, Москве. Для Санкт-Петербурга архитектурное бюро Фостера разработало проекты реконструкции острова Новая Голландия и торгового комплекса Апраксин двор.
Остановочные павильоны, изготавливаемые по лицензии в РФ, выполняют основные социальные функции: защищают от непогоды и предоставляют место для отдыха. В темное время суток внутреннее и внешнее пространство остановочного павильона освещает рекламная конструкция. Руководствуясь принципами формирования комфортной городской среды в преддверии социально значимого мероприятия в городе — Чемпионата Мира по футболу FIFA — и в рамках городской программы Russ Outdoor дополнительно оснащает остановочные пункты «умными» функциями.
Павильоны оборудуются такими же табло с информацией о приходе общественного транспорта, как и в других общественных местах города. Остановки интегрируются с городской сетью Wi-Fi. Интернет предоставляет оператор связи, привлеченный городом для раздачи сигнала на стадионе во время проведения ЧМ 2018 и в общественном транспорте.
Дальнейшие планы развития сети павильонов, как и другой уличной мебели, будут обсуждаться компанией Russ Outdoor с городскими властями.
Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor :
Обновленные остановочные пункты будут гораздо лучше и современнее предыдущих и гармонично вольются в городскую среду. Мы создадим действительно «умные» остановки — павильоны разработаны таким образом, что в конструкцию может быть интегрировано дополнительное оборудование для наращивания функционала. Масштабирование сделает комплексы максимально комфортными и полезными для горожан. Мы готовы устанавливать также технологичные дисплеи, однако инфраструктура города не позволяет круглосуточно транслировать digital-формат. Будем дальше обсуждать с городскими властями увеличение количества функциональных возможностей остановочных пунктов, например, в случае круглосуточной подачи электроэнергии. Мы гордимся тем, что именно нам выпала возможность украсить город в преддверии такого масштабного события, как Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018. Сейчас отличное время, чтобы начать этот проект и продемонстрировать гостям и жителям, что Санкт-Петербург — действительно культурная столица с комфортными условиями проживания.