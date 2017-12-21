Весенне-летняя кампания от художника Игнасио Монреаля получила название «Утопическая фантазия»

Считает ли Монреаль новую коллекцию от Gucci подобным произведением искусства, или это просто маркетинговый ход, неизвестно. Но посмотреть на русалок, одетых «по моде», всегда интересно.

Новая кампания представляет собой иллюстрации испанского художника Игнаси Монреаля на тему «Утопических фантазий». Нарисованные образы отправляют в путешествие по земле, воздуху и морю. В работах художника можно узнать знаменитые картины, такие как «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка, «Сад земных наслаждений» Босха или «Офелию» Джона Эверетта Милле, где модели позируют в одежде из коллекции Gucci весна-лето 2018.