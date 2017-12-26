RT вспомнил о русских хакерах в новогоднем ролике

RT выпустил новогодний ролик, события которого происходят в США, однако главный герой видео – Дед Мороз.

Телеканал RT опубликовал на своем YouTube канале новогодний ролик. Мальчик из США в канун Рождества ждёт Санту Клауса. Проснувшись ночью, мальчик видит, что главного рождественского персонажа связал его русский коллега – Дед Мороз. Последний, увидев мальчика, заставляет его читать русское стихотворение «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Видео завершается фразой: «мы взломали рождество. Русские хакеры».