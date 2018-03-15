После блокировки LinkedIn эта ниша в России оставалась свободной

Роструд России презентует социальную сеть деловых контактов Skillsnet.ru, которая станет частью крупнейшей базы вакансий «Работа в России». Сервис позволит общаться в тематических группах, искать стажировки, публиковать отзывы о работодателях, а пользователи смогут подтверждать навыки друг друга, сообщает РБК.

Предпосылками для создания сети в Роструде называли необходимость «современных инструментов содействия занятости, в том числе занятости молодежи», «инструментов формирования позитивной повестки для молодежи в вопросах занятости и рынка труда», а также отсутствие в России масштабных социальных деловых соцсетей.

«Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов и, по нашему убеждению?, она будет активно востребована молодежью», — сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

Партнерами проекта уже стали АвтоВАЗ, Российский государственный социальный университет и"Росатом".

Представитель АвтоВАЗа отметил, что сотрудничество со Skillsnet.ru информационное. «Мы видим потенциал в такого рода социальных сетях. АвтоВАЗ будет достаточно широко представлен в соцсети: с профилем, нашими вакансиями, перспективами», — сказал он.

Новая сеть станет аналогом LinkedIn — популярной международной соцсети для поиска деловых контактов, принадлежащей Microsoft. LinkedIn была заблокирована в России в ноябре 2016 года по решению суда, который признал компанию нарушившей закон «О персональных данных».

Директор по маркетингу HeadHunter Ольга Мец затруднилась оценить или спрогнозировать будущее «русского LinkedIn».