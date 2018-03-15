Роструд России презентует социальную сеть деловых контактов Skillsnet.ru, которая станет частью крупнейшей базы вакансий «Работа в России». Сервис позволит общаться в тематических группах, искать стажировки, публиковать отзывы о работодателях, а пользователи смогут подтверждать навыки друг друга, сообщает РБК.
Предпосылками для создания сети в Роструде называли необходимость «современных инструментов содействия занятости, в том числе занятости молодежи», «инструментов формирования позитивной повестки для молодежи в вопросах занятости и рынка труда», а также отсутствие в России масштабных социальных деловых соцсетей.
«Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов и, по нашему убеждению?, она будет активно востребована молодежью», — сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.
Партнерами проекта уже стали АвтоВАЗ, Российский государственный социальный университет и"Росатом".
Представитель АвтоВАЗа отметил, что сотрудничество со Skillsnet.ru информационное. «Мы видим потенциал в такого рода социальных сетях. АвтоВАЗ будет достаточно широко представлен в соцсети: с профилем, нашими вакансиями, перспективами», — сказал он.
Новая сеть станет аналогом LinkedIn — популярной международной соцсети для поиска деловых контактов, принадлежащей Microsoft. LinkedIn была заблокирована в России в ноябре 2016 года по решению суда, который признал компанию нарушившей закон «О персональных данных».
Директор по маркетингу HeadHunter Ольга Мец затруднилась оценить или спрогнозировать будущее «русского LinkedIn».
«Опыт показывает, что ни одна профессиональная сеть не стала достаточно популярной. Возможно, причины связаны с особенностью построения рабочих связей — люди не склонны к такого рода нетворкингу. На данный момент, ниша действительно свободна, и мы с удовольствием будем наблюдать за развитием данного проекта», — пояснила Ольга Мец.