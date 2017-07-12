В номинации Urban была представлена работа одной из высоток Москвы-Сити



Dronestagr.am

4-й Международный фотоконкурс Dronestagram проводился в трех номинациях: природа, люди и городская среда. Как отмечают организаторы, на конкурс были присланы тысячи работ, в их числе – фотография россиянина Алексея Гончарова.

Конкурс Drone Photography Contest уже в четвертый раз проводится при поддержке фотосервиса Dronestagram и журнала National Geographic. В нынешнем году из более 8000 снимков жюри выбрало 12 лучших фотографий. Одним из победителей стал фотограф из России Алексей Гончаров. Он снял рабочих на фоне "Меркурий Сити Тауэр" в Москва-Сити.

Технические характеристики дрон-фотографии Алексея Гончарова:

Дрон / Камера: DJI, FC330

Значение скорости затвора: -8210 / -1000

Значение диафрагмы: 297/100

Фокусное расстояние: 361/100

Высота над уровнем моря: 200,72 м

Победителями и призерами в трех номинациях стали:

Категория «Природа»

1 место «Прованс, летняя страда», Франция

2 место «Бесконечная дорога в Трансильванию, Румыния

3 место «Образование льда»

Категория «Люди»

1 место «Конец линии» США

2 место «Лилии», Вьетнам

3 место «Ла Виханера», Испания

Категория «Городская среда»

1 место «Асфальтные джунгли», ОАЭ

2 место «Рассвет на небоскребе Меркурий», Россия

3 место «Мир», Испания