Dronestagr.am
4-й Международный фотоконкурс Dronestagram проводился в трех номинациях: природа, люди и городская среда. Как отмечают организаторы, на конкурс были присланы тысячи работ, в их числе – фотография россиянина Алексея Гончарова.
Конкурс Drone Photography Contest уже в четвертый раз проводится при поддержке фотосервиса Dronestagram и журнала National Geographic. В нынешнем году из более 8000 снимков жюри выбрало 12 лучших фотографий. Одним из победителей стал фотограф из России Алексей Гончаров. Он снял рабочих на фоне "Меркурий Сити Тауэр" в Москва-Сити.
Технические характеристики дрон-фотографии Алексея Гончарова:
Дрон / Камера: DJI, FC330
Значение скорости затвора: -8210 / -1000
Значение диафрагмы: 297/100
Фокусное расстояние: 361/100
Высота над уровнем моря: 200,72 м
Победителями и призерами в трех номинациях стали:
Категория «Природа»
1 место «Прованс, летняя страда», Франция
2 место «Бесконечная дорога в Трансильванию, Румыния
3 место «Образование льда»
Категория «Люди»
1 место «Конец линии» США
2 место «Лилии», Вьетнам
3 место «Ла Виханера», Испания
Категория «Городская среда»
1 место «Асфальтные джунгли», ОАЭ
2 место «Рассвет на небоскребе Меркурий», Россия
3 место «Мир», Испания