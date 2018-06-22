Молодые креаторы получили награды в категориях Design и Film

В Каннах объявили победителей конкурса молодых креаторов Young Lions, который традиционно проходит в рамках международного фестиваля Cannes Lions. И снова Россия не осталась без наград — в нашей копилке две бронзы в категориях Design и Film.

Третье место в конкурсе Young Lions Design заняли Петр Фарбей (директор по коммуникациям Apla) и Брено Рибейро Насименто (старший арт-директор в креативном агентстве MORE/BBDO Group). Бронзу в Young Lions Film получили Эльнара Ялалтдинова и Владимир Ваулин из Zebra Hero. В Young Lions Media серебро взяли представители Беларуси: Ханна Цишкевич и Алекса Вентцкевич.

Команды Design получили бриф — создать основной бренд и суббренды для клиента Caravan of Joy. Слоган организации — образование через искусство, а ее целевой аудиторией являются дети 4−12 лет.

Участники конкурса Film должны были создать 60-минутное видео в поддержку кампании #SheIsEqual, запущенной движением Global Citizen. Ее цель — привлечь внимание к проблемам гендерного неравенства. Перед участниками Young Lions стояла задача придумать ролик, который мог бы вдохновить миллениалов на борьбу за права женщин.

Напомним, отборочный российский этап Young Lions прошел при поддержке международного жюри Red Apple и благотворительного фонда «Друзья».