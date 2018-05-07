Общая сумма займов насчитывает полтора триллиона рублей

За первый квартал 2018 года россиянам выдано 8,65 миллиона кредитов, их общая сумма насчитывает 1,59 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом 2017 года, число взятых кредитов выросло на 22%, а их общий объем вырос на 53%, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Самой большой популярностью у населения пользуются кредитные карты. Новых карт было выдано на 66% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Их общий лимит составил 166,98 млрд рублей. Средний лимит по карте вырос с 65 до 73 тысяч рублей.

Ипотечные кредиты продемонстрировали 33-процентный рост. Их общая сумма составила почти 200 млрд рублей, тогда как в первые месяцы 2017 года она не превышала 140 млрд.

Спрос вырос и на автокредиты. Объёмы таких займов увеличились на 18%: в марте было выдано 42,51 тысяч кредитов на 32,83 млрд рублей, тогда как годом ранее банки выдали 27,88 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос на 3%: с 751 до 772 тысяч рублей.

Количество кредитов наличными, выданных населению в марте 2018 года, сохранилось на уровне прошлого года, при этом объём займов увеличился на 27%. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 28%: со 115 до 147 тысяч рублей.