Дмитрия Хворостовского посмертно выдвинули на главную музыкальную премию США

Назван список номинантов на главную музыкальную премию США Grammy Awards, которая будет вручаться 28 января в Нью-Йорке. После долгого отсутствия в списках номинантов сразу два крупных российских мастера представлены к награде — дирижер Валерий Гергиев и оперный певец Дмитрий Хворостовский, ушедший из жизни в ноябре этого года.

Дмитрий Хворостовский претендует на награду в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом» за «Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь», в который вошли песни на стихи Сергея Есенина. Альбом записан совместно с ансамблем «Стиль пяти» под управлением дирижера Константина Орбеляна и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром.

В номинации «Лучшая опера» выдвинута запись Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок», осуществленная оркестром и хором Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Этот альбом выпущен Мариинским театром.

Рэпер и продюсер Jay-Z оказался лидером по числу номинаций на Grammy в этом году. Он выдвинут на восемь наград в категории «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Семь раз номинирован Кендрик Ламар, шесть раз — Бруно Марс.

За звание лучшего альбома года будут бороться «4:44» Jay-Z, «Damn» Кендрика Ламара, «24K Magic» Бруно Марса и «Melodramа» новозеландской исполнительницы Лорд и др. В категории лучшая запись года представлены: «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Тимберлейка, «The Story of O.J.» Jay–Z, «Humble» Кендрика Ламара и другие записи.

Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. В этом году академия внесла несколько изменений в правила выбора победителей и вручения награды. Так, начиная с этого года, члены академии будут голосовать за победителей в интернете. Это должно сделать процесс более удобным и позволит избежать проблем с испорченными бюллетенями и возможными фальсификациями.