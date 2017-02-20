Дольше всех на руках потребителей задерживаются телефоны Nokia



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В 2016 году средний срок жизни телефона в России составил 21, 8 месяца, что почти на месяц больше, чем в 2015 году, и на два - чем в 2014 году, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на глобальное исследование Deloitte о потребительском поведении на рынке мобильных устройств. Срок службы устройств растет на фоне сокращения потребительского спроса.

Как показал опрос, телефоны Nokia остаются на руках потребителей более 28 месяцев, причем с лета 2015 года срок замены телефонов этого бренда вырос примерно на семь месяцев. На втором месте по продолжительност и владения — Sony (27,1 месяца), срок их замены вырос почти на девять месяцев. Время владения Samsung выросло на 0,7 месяца, до 23,2 месяца. Смартфоны iPhone обновляются примерно раз в 20 месяцев.

Интересно, что Nokia давно не входит в число крупнейших по продажам брендов. При этом своим основным мобильным телефоном устройство этой марки в 2016 году назвали 15% респондентов. По популярности Nokia проигрывает Samsung, который основным телефоном назвали 24% респондентов. Следом идут Apple (10%), Sony Ericsson/Sony (6%), HTC и LG (по 4%). 37% респондентов назвали основным телефон B-бренда, прежде всего Lenovo (6%), Fly (5%), Alcatel (4%).

По мнению опрошенных изданием специалистов, срок жизни телефонов продолжит расти, поскольку потребители уже обновили телефоны, когда скакнул курс рубля к доллару, а с тех пор цены на них выросли. То есть срок службы устройств растет на фоне сокращения потребительского спроса. Еще одной причиной специалисты назвали ростпопулярность ю кнопочных телефонов. Опрос показал, что обычным телефоном (feature phone) владеют 47% респондентов.