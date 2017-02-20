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В 2016 году средний срок жизни телефона в России составил 21, 8 месяца, что почти на месяц больше, чем в 2015 году, и на два - чем в 2014 году, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на глобальное исследование Deloitte о потребительском поведении на рынке мобильных устройств. Срок службы устройств растет на фоне сокращения потребительского спроса.

Как показал опрос, телефоны Nokia остаются на руках потребителей более 28 месяцев, причем с лета 2015 года срок замены телефонов этого бренда вырос примерно на семь месяцев. На втором месте по продолжительности владения — Sony (27,1 месяца), срок их замены вырос почти на девять месяцев. Время владения Samsung выросло на 0,7 месяца, до 23,2 месяца. Смартфоны iPhone обновляются примерно раз в 20 месяцев.

Интересно, что Nokia давно не входит в число крупнейших по продажам брендов. При этом своим основным мобильным телефоном устройство этой марки в 2016 году назвали 15% респондентов. По популярности Nokia проигрывает Samsung, который основным телефоном назвали 24% респондентов. Следом идут Apple (10%), Sony Ericsson/Sony (6%), HTC и LG (по 4%). 37% респондентов назвали основным телефон B-бренда, прежде всего Lenovo (6%), Fly (5%), Alcatel (4%).

По мнению опрошенных изданием специалистов, срок жизни телефонов продолжит расти, поскольку потребители уже обновили телефоны, когда скакнул курс рубля к доллару, а с тех пор цены на них выросли. То есть срок службы устройств растет на фоне сокращения потребительского спроса. Еще одной причиной специалисты назвали ростпопулярностью кнопочных телефонов. Опрос показал, что обычным телефоном (feature phone) владеют 47% респондентов.