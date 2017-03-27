Минкомсвязи разрабатывает законопроект о «больших данных»



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Россия считает текущую модель управления мировым интернетом нелегитимной и намерена добиваться увеличения роли правительств в этой системе. Об этом в интервью РБК рассказал помощник президента Игорь Щеголев.

«Россия предлагает сделать систему управления интернетом более прозрачной. Если будет некий международный документ, юридически обязывающий, который даст нам гарантии от подобного рода действий и который будет налагать некие санкции на тех, кто эти действия инициирует, то нам будет жить спокойнее», - отметил Щеголев.

Несмотря на то, что в прошлом году была проведена реформа ICANN — корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами всего мира, ситуация не улучшилась. «До этого хотя бы можно было предъявить претензии правительству США, если что-то происходило. А сейчас это некая автономная или некоммерческая организация, которая просто работает по американскому праву», - отметил помощник президента. По его словам, изменения не сняли вопрос нелегитимности существующей системы.

Теперь Россия попробует надавить на международное сообщество с помощью разработанного Минкомсвязью законопроекта о российском сегменте интернета. Речь идет о поправках в закон «О связи», опубликованных Минкомсвязью на портале Regulation.gov.ru в ноябре 2016 года. В документе приводится определение критической инфраструктуры Рунета и описываются ее основные элементы — точки обмена трафиком; инфраструктура автономных систем — наборов IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или несколькими операторами; национальные доменные зоны .RU и .РФ и др.

Помимо этого, разрабатываемый закон может включить в себя пункт, согласно которому пользователи получат возможность запрещать использование данных о себе операторам связи и другим компаниям. Под персональными данными понимают любую информацию, которую можно соотнести с конкретным физическим лицом. Оборот таких данных регулируется в России с 2007 года. В частности, с 1 сентября 2015 года закон требует хранить обработанные персональные данные россиян на территории России.

«У людей должно быть понимание, что о них собирается и для каких целей это используется. Должна быть возможность сказать: «Для этого я готов такие-то данные предоставлять и готов, чтобы они таким образом использовались, а для этого не готов. Поэтому, будьте любезны, эти данные обо мне больше не используйте», — рассказал Щеголев.