Россия вернула права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya

Апелляционный суд австрийского города Линц подтвердил права России на бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya на территории этой страны. После 15 лет спора, суд в этот раз встал на сторону Москвы, сообщается на сайте «Союзплодоимпорта», распоряжающегося товарными знаками от имени государства.

«5 сентября 2018 года Апелляционный суд города Линц повторно рассмотрел дело о правах на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya и пересмотрел своё решение в пользу ФКП «Союзплодоимпорт», не дав Spirits International B.V. разрешение на его обжалование в Верховном суде Австрии. Решение вступает в силу немедленно, компания Spirits обязана прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya на австрийский рынок, являющийся вторым в Европе по объему продаж водки Stolichnaya», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, суд запретил голландской компании Юрия Шефлера Spirits International B.V. использовать эти товарные знаки. Кроме того, компания должна возместить ущерб, который российская сторона понесла из-за незаконного использования этих брендов.

Судебная тяжба между компаниями началась в 2003 году. Юрий Шефлер получил права на 43 советских водочных марки в 1997 году, приобретя их у государственного ВВО «Союзплодоимпорт». В 2001 году Россия признала эту продажу незаконной и начала судебный спор.

Дело об использовании данных товарных знаков в странах Европы рассматривали несколько инстанций, в том числе Окружной суд Роттердама (суд по месту регистрации юридических лиц), Апелляционный суд Гааги и Верховный суд Нидерландов. В 2015 году суд в Роттердаме постановил, что компания Spirits International должна прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya и возместить «Союзплодоимпорту» убытки. В феврале текущего года суд Линца отказался признать решения голландских судов, однако Верховный суд Австрии вернул дело на новое рассмотрение. Россия оспаривала использование брендов еще примерно в 20 странах, в том числе в США, Канаде, Австралии и Великобритании.