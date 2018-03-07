TraceChain отличается от блокчейн-технологии скоростью проведения транзакций

Команда российского стартапа MetaHash объявила о запуске TraceChain — альтернативы блокчейна, работающей на основе искусственного интеллекта, сообщает Сomnews со ссылкой на авторов технологии Антона Агроновского и Глеба Никитина.

TraceChain работает по принципу децентрализации распределенного реестра данных. В её основе лежит алгоритм оптимального распространения сигнала. Скорость этого распространения измеряется более 50 тысячами записями в секунду.

Такая скорость проведения транзакций выгодно отличает новую технологию от функциональности блокчейн-технологии. Кроме того, для работы сети не нужны суперкомпьютеры, специальные майнинг-элементы и дорогостоящие видеокарты. Все это делает TraceChain менее дорогим, чем традиционный блокчейн, отмечают создатели: затраты на электроэнергию существенно снижены, как и вложения в структуру сети.

Пробная работа сети запущена на нескольких серверах Азии, Европы и Америки. При этом средняя стоимость аренды такого сервера составляет $ 40 в месяц.

Никитин и Аграновский около пяти лет разрабатывали сеть, вкладывая в проект собственные средства, принципиально не привлекая внешнее финансирование. «Финансирование от банков и фондов противоречит философии продукта, созданного людьми для людей», — объяснили в MetaHash.