Престижная премия, вручаемая за достижения в области рекламы и маркетинга, огласила своих финалистов

Фестивальная пора для российских агентств продолжается. EPICA AWARDS отметила проекты от РА «Восход», BBDO, Marvelous, Good, Friends, Possible и другие работы российского производства.

РА «Восход»

Агентство из Екатеринбурга выставило на суд жюри свою большую кампанию «Все любят крабов». Вероятно, все любят крабов не только в России, но и во всём мире.

Кампания «Дождь смоет ложь», в которой слово «ложь» было написано гуашью и смывалось дождями, также вошла в шорт-лист.

Также «Восход» поделился своим роликом Made by diabetics, посвященным больным сахарным диабетом. Особенность ролика в том, что съемочная группа также состоит из людей с этим диагнозом.

BBDO Moscow

В шорт-лист EPICA AWARDS вошла интегрированная кампания от BBDO SNICKERS Hungry Remix с участием популярной рэп-группы «Хлеб».

Friends Moscow

В кампании RUNTOSCROLL агентство Friends предложили всем бежать за кроссовками. Креатив агентства и adidas уже оценили на различных фестивалях, теперь очередь за EPICA.

GOOD

Кейс NEIGHBORHOODS, разработанный совместно со Сбербанком, уже взял Золотого льва в Каннах.

Great Advertising Group

Приложение «Аукцыон на солнце» начинает проигрывать музыку, когда камера смартфона направлена на солнце.

Marvelous

В шорт-лист EPICA вошли три работы агентства. «Полёт героя», приуроченный ко Дню победы и разработанный совместно с S7. «1 MB Campaign» со Skylink, а также ролик на социальную тематику Guilty clothes.

Possible Moscow

Агентство продолжает убеждать весь мир, что кофе не наркотик, в своём одноименном ролике. В списке финалистов фестиваля также проект с Лабораторией Касперского Earth 2050.

Publicis Russia

Креативная команда придумала необычный способ рассказать о преимуществах HP DeskJet GT 5820 в своём ролике «The Room»

RT

Примечательно, что в шорт-лист EPICA AWARDS вошел проект RT #1917LIVE, посвящённый столетию революции в России и воссоздающий в социальной сети Twitter события тех дней «в режиме реального времени». В проекте приняли участие историки из США и Великобритании.