Новые нормы содержания жиров вступили в силу с 1 января 2018 года

Роспотребнадзор напомнил производителям о необходимости соблюдать норму содержания трансжиров в масложировой продукции. Новые нормы вступили в силу с 1 января 2018 года, штраф за несоблюдение может составить от 100 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией, говорится в официальном сообщении ведомства.

«Содержание трансизомеров жирных кислот в твердых маргаринах, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более двух процентов от общего содержания жира в пищевом продукте», – сообщает ведомство.

В ведомстве напомнили о необходимости помещать информацию о максимальном содержании насыщенных жирных кислот и трансжиров на упаковку маргаринов, спредов, топленых смесей и иных продуктов.

За нарушение изготовитель или продавец может получить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении – от миллиона рублей до приостановки деятельности на 90 суток с конфискацией «предметов административного правонарушения».

Трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, маргаринах и бутербродных смесях, жареной пище, пиццах, чипсах, пирогах, печенье и других продуктах. Всемирная организация здравоохранения рекомендует уменьшить потребление трансжиров с целью предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Роспотребнадзор.