Ведомство заинтересовалось телевизионными передачами после ситуации с программой "Ревизорро"



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Содержание телевизионных передач и сюжетов в СМИ может стать основанием для проведения внеплановых проверок специалистами Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Таким образом в Роспотребнадзоре прокомментировали заявление МВД России о том, что журналисты программы "Ревизорро" не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов.

"Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора", - отметили в ведомстве.

Накануне МВД России признало действия журналистов программы "Ревизорро" неправомерными. В министерстве отметили, что журналисты не имеют права исполнять функции государственных органов. В частности, они не могут самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, для этих целей существует Роспотребнадзор.