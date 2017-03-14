Нефтегазовая компания начала ребрендинг АЗС, который планировала с 2014 года



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«Роснефть» планирует перевести под свой бренд все заправки ТНК. Ребрендинг может обойтись нефтегазовой компании в 4 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».

В компании сообщили, что в марте завершился первый этап ребрендинга, в рамках которого под бренд «Роснефти» было переведено 30 АЗС ТНК в Московском регионе. По планам компании, до конца текущего года под новый бренд будут полностью переведены все заправки ТНК в Московском, Краснодарском и Тульском регионах.

Сейчас сеть автозаправок «Роснефти» включает в себя более 2500 АЗС. Из них более 600 работает под брендом ТНК и еще более 100 – под брендом BP. Сроки завершения ребрендинга всех заправок в нефтегазовой компании пока не называют.

По подсчетам специалистов, на одну станцию может уйти 2,5–6 млн рублей в зависимости от размеров конкретной АЗС, а также региона ее нахождения, посчитал он. Таким образом, минимальная стоимость ребрендинга всех АЗС ТНК обойдется в 1,5 млрд рублей, но, скорее всего, будет на уровне 3–4 млрд рублей.

«Роснефть» планировала ребрендинг заправок с 2014 года после того, как завершила сделку по приобретению ТНК-BP. Компания приобрела 50% акций у ВР за 16,65 млрд долларов и 12,84% акций ОАО «НК «Роснефть».