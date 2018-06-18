Ещё 200 ресурсов сами прекратили транслировать пиратский контент после предупреждения ведомства

Более 200 интернет-ресурсов прекратили нелегальные трансляции спортивных телеканалов, операторы связи ограничивают доступ ещё к 99 ресурсам, отказавшимся выполнять требование Роскомнадзора, сообщает надзорное ведомство.

На основании определений Мосгорсуда ведомство приняло обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ ПЛЮС» «СПОРТ ПЛЮС», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ».

"За май-июнь нелегальные трансляции телеканалов прекратили 212 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 16 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек)", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» будет транслировать 27 матчей в прямом телеэфире. «Россия 1» (ВГТРК) — семь, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 матча в повторе). Российские болельщики также могут смотреть прямые трансляции матчей Чемпионата в интернете на сайтах и в приложениях вещателей, сервисе «МегаФон ТВ» и официальном приложении FIFA.