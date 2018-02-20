В ведомстве посчитали, что доступ к видео можно ограничить только после соответствующего решения суда

Вопрос блокировки сервиса YouTube, который отказался удалить видеоролик с расследованием Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске, не стоит, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По словам Жарова, руководство Google, которому принадлежит YouTube, склоняется к тому, чтобы ограничить доступ к видео только после рассмотрения иска Дерипаски в суде. Он пояснил, что ведомство четко выполнят решение суда, в котором было указано около 26 конкретных адресов с противоправной информацией. Роскомнадзор ждёт окончательного решения суда и продолжает диалог с хостингом.

«По всем этим адресам ситуация была отработана. Остается сейчас пять аккаунтов в YouTube, которые еще не удалены в соответствии с иском. Учитывая все обстоятельства, я не хочу вдаваться в подробности, мы не видим оснований и причин для блокировки целиком сервиса YouTube, потому что шифрованный трафик и блокировка одного аккаунта ведет к деградации всего сервиса на территории Российской Федерации», – сказала глава Роскомнадзора.При этом сервис Instagram удалил публикации в профиле Насти Рыбки, связанные с Олегом Дерипаской, которые были внесены в реестр запрещенной информации.

Напомним, Дерипаска подал иск в суд с требованием ограничить доступ к расследованию Навального, размещённого в соцсетях. В расследовании, проведённом на основании открытых источников, разглашаются личные данные, уверяет бизнесмен.