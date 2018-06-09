Telegram перестал использовать подсети компании

Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов Amazon, доступ к которым был ранее ограничен из-за блокировки Telegram, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России. Общее количество IP-адресов, входящих в данные подсети, около 8 млн», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов Amazon в погоне за Telegram: по решению суда ведомство пытается заблокировать работу мессенджера в России. Однако мессенджер не собирается сдаваться — он использует встроенные методы обхода блокировок, в том числе IP-адреса других компаний.

В ходе «Прямой линии» Владимир Путин, отвечая на вопрос об ограничении доступа к социальным ресурсам, пообещал, что в России не заблокируют соцсети, в частности Youtube и Instagram. Однако, по мнению президента, ситуация с Telegram требует особого подхода, поскольку речь идет о безопасности людей.