Выход в регион может подвести операторов под западные санкции



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Полуостров Крым неожиданно стал камнем преткновения для крупнейших участников телеком-рынка. Проблема связана с продлением лицензии 3G, чей срок действия истекает в мае 2017 года. Обладатель лицензии обязан оказывать услуги на территории всей страны. Однако за последние десять лет Россия успела расширить свою территорию путем присоединения Крыма. Если же сотовые операторы начнут напрямую работать в этом регионе, то могут попасть под серьезные санкции.

Сейчас ценные бумаги всех участников «большой тройки» котируются на зарубежных биржах: акции МТС и владельца «Вымпелкома» — на американских площадках, «Мегафона» — на Лондонской. «Т2 РТК холдинга», который работает под брендом Tele2, проблема не коснется, поскольку у него нет федеральных лицензий, только на отдельные регионы.

Впрочем, у чиновников изначально было несколько вариантов решения проблемы, писала газета «Ведомости». Среди них — разделение частот на лоты и продление срока действия по отдельным регионам. 2 февраля Роскомнадзор провел совещание с представителями операторов, на котором обсуждались обходные пути.

Источник «Коммерсанта» заявил, что для выхода из ситуации потребуется изменение юридических формулировок. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он рассказал РБК, что ведомство внесет изменения в приложение к лицензиям и обновит список регионов с учетом укрупнения и появления новых. Крым и Севастополь там упоминаться не будут. Насильно никого туда загонять не будут, заявил Ампелонский.

Сейчас на полуострове работают «К-Телеком» (бренд Win Mobile) «КТК Телеком» («Волна Мобайл»), «Крымтелеком», «СевТелекомСвязь » («СевМобайл») и «Интернациональн ые телекоммуникации ». В Крыму продаются сим-карты федеральных российских операторов, но сами компании утверждают, что это происходит без их ведома.