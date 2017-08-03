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Интернет-приложение «Юла» совместно с Red Keds выпустили рекламный ролик, рассказывающий о новом сервисе «Безопасная сделка».
«Для нас было важно продемонстрировать состояние героев, весь спектр эмоций, который испытывают участники сделки. Мы довели историю до абсурда: передача денег происходит в атмосфере вестерна, который разыгрывается в голове у продавца и покупателя, а потом оказывается, что действие разворачивается в Чертаново», - рассказал креативный директор Red Keds Валерий Волчецкий.
Функция «Безопасная сделка» позволяет оплачивать картой и страховать покупки. Приложение «Юла» контролирует денежный перевод: оплата приходит продавцу, только когда покупатель получил свою вещь в целости и сохранности.
Состав творческой группы:
Клиент: Юла
Агентство: Red Keds
Руководитель проекта: Митя Мещеряков
Креативный директор: Валерий Волчецкий
Копирайтеры: Никита Кумачовс, Коба Микеладзе
Дизайнеры: Дмитрий Швец, Антон Александров
Продюсер: Диана Авшалумова
Менеджер: Анастасия Третьякова
Mail.ru Group
Директор по маркетингу проекта Юла: Дмитрий Вдови
Креативный директор: Александр Астахов
Production: Fresh
Руководитель проекта: Мишель Шениара
Режиссер: Иван Проскуряков
Продюсер: Анна Киселева
Оператор: Владимир Ушаков
Постпродакшн продюсер: Леонид Цой
Художник-постановщик: Денис Кладиенко
Ассистент Продюсера: Мария Печалина