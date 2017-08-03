Район Москвы был выбран для продвижения сервиса «Безопасная сделка»



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Интернет-приложение «Юла» совместно с Red Keds выпустили рекламный ролик, рассказывающий о новом сервисе «Безопасная сделка».

«Для нас было важно продемонстрировать состояние героев, весь спектр эмоций, который испытывают участники сделки. Мы довели историю до абсурда: передача денег происходит в атмосфере вестерна, который разыгрывается в голове у продавца и покупателя, а потом оказывается, что действие разворачивается в Чертаново», - рассказал креативный директор Red Keds Валерий Волчецкий.

Функция «Безопасная сделка» позволяет оплачивать картой и страховать покупки. Приложение «Юла» контролирует денежный перевод: оплата приходит продавцу, только когда покупатель получил свою вещь в целости и сохранности.

Состав творческой группы:

Клиент: Юла

Агентство: Red Keds

Руководитель проекта: Митя Мещеряков

Креативный директор: Валерий Волчецкий

Копирайтеры: Никита Кумачовс, Коба Микеладзе

Дизайнеры: Дмитрий Швец, Антон Александров

Продюсер: Диана Авшалумова

Менеджер: Анастасия Третьякова

Mail.ru Group

Директор по маркетингу проекта Юла: Дмитрий Вдови

Креативный директор: Александр Астахов

Production: Fresh

Руководитель проекта: Мишель Шениара

Режиссер: Иван Проскуряков

Продюсер: Анна Киселева

Оператор: Владимир Ушаков

Постпродакшн продюсер: Леонид Цой

Художник-постановщик: Денис Кладиенко

Ассистент Продюсера: Мария Печалина