Защищая совершенство, владелец не даёт в обиду свой автомобиль



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Агентство Jung von Matt из Германии подготовило новый ролик для Hyundai с рекламой модели класса люкс Genesis G90.

Лос-Анджелес. Звезду Голливуда с ее собачкой встречает персональный водитель на Genesis G90, чтобы отвезти их на очередную тусовку. Негласный диалог завязывается между шофёром и собакой. Но намерениям бесцеремонного шпица на протяжении всей поездки не суждено исполниться.

Кульминация сюжета происходит на глазах многочисленных журналистов, которые встречают гостей звёздной вечеринки. "Совершенство стоит защищать" (Exellence worth protecting), гласит слоган Genesis.