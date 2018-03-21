Торговые ассоциации обратились в ЦБ с жалобой на высокие ставки обслуживания банковских карт

Крупнейшие российские ассоциации торговых компаний обратились в Центробанк c жалобой на рост тарифов на обслуживание банковских карт, в частности на высокие ставки обслуживания карт платежной системы «Мир», сообщает «Коммерсант».

Соответствующее письмо к председателю Ц Б Эльвире Набиуллиной подписали руководители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и другие.

В письме говорится, что по закону многие розничные компании обязаны принимать банковские карты национальной платежной системы «Мир». При этом ставка межбанковской комиссии в законодательстве не прописана. Определяет тарифы оператор платежной системы «Мир», дочерняя структура Банка России — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), поэтому ставки межбанковской комиссии по таким картам могут варьироваться в зависимости от сегмента розничного рынка от 4 руб. за трансакцию до 2% от ее размера.

По подсчетам участников рынка, расходы на одну трансакцию по таким картам могут достигать 3%, что при средней чистой прибыли в 2−3% от выручки негативно сказывается на финансовом состоянии ритейлеров. Чем меньше по размеру участник, тем более обременительной будет для него обязанность по приему карт «Мир», указывают авторы письма. В Ассоциации считают, что если обязанность по приему банковских карт устанавливается законом, то государство и должно определить единые и прозрачные правила определения его стоимости, приняв необходимые подзаконные акты.

В ЦБ заявили, что изучат предложение ассоциаций после его получения. Представитель платежной системы «Мир» заявил, что предложение ассоциаций носит односторонний характер и учитывает интересы только торгово-сервисных предприятий. Тарифы системы утверждены Советом участников и пользователей НСПК и являются сбалансированными и учитывающими интересы эмитентов, эквайреров карт и торгово-сервисных предприятий.

По оценкам НСПК, на начало 2018 года было выпущено около 31 млн карт «Мир», на долю крупнейшего эмитента Сбербанка пришлось почти 20 млн карт. Напомним, в марте этого года «Мир» представила новую коммуникационную стратегию, а также обновленный логотип и фирменный стиль. Ребрендинг вызвал массу обсуждений.