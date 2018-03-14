Стратегическим медиапланированием и размещением рекламы займется агентство Mediaclect

Розничная сеть Billa подвела итоги тендера на стратегическое медиапланирование и размещение рекламы в традиционных СМИ (ТВ, радио и пресса). Победителем стало агентство Mediaclect, с осени 2017 года входящее в состав Mediaplus Group. Главными критериями выбора партнера были стратегический фокус, верное понимание стоящих перед брендом задач, а также ценовые показатели.

Учитывая значительные темпы роста бизнеса Billa в последние годы и более чем амбициозные задачи, для австрийского ритейлера проведение данного тендера имело очень важное значение. В итоге предложенный подход к медиастратегии будет направлен на усиление лидерства сети.

На контракт претендовали около десяти агентств, как независимых, так и представляющих ведущие рекламные группы. Преимуществом Mediaclect стало глубокое понимание бизнеса продуктового ритейла и маркетинговых задач, стоящих перед Billa в условиях современного рынка, сформированное за 14 лет сотрудничества агентства и продуктовой сети. Важным фактором стало использование международных инструментов и подходов Mediaplus Group, позволяющих предложить эффективные решения для выработки оптимальной стратегии.

«Мы очень ценим доверие, оказанное нам компанией Billa, и уверены, что благодаря нашему сотрудничеству бизнес австрийского ритейлера в России будет развиваться еще более динамично. Это первый международный проект с нашими новыми партнерами Medialect», — заявил президент Mediaplus Group Олег Волкош.

Агентство рассчитывает заинтересовать Billa не только традиционной рекламой в традиционных каналах коммуникации, но и другими возможностями, инструментами и подходами Mediaplus Group, отметил гендиректор Medialect Эдуард Роднянский.