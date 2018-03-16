Наталия Фаустова и Дмитрий Неткач построят идеальный магазин меньше, чем за один час

В рамках выставки ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT 12 апреля с 17:00 до 18:00 на РИТЕЙЛ ПРАКТИКУМЕ Наталия Фаустова (Генеральный директор и основатель Adlibitum Retail Branding Company) и Дмитрий Неткач (эксперт в области исследований и управления поведением потребителей на шоппинге, разработки ритейл-концепций) построят с вами идеальный магазин меньше, чем за один час.

Вы сами станете участниками представления, побывав по обе стороны процесса шоппинга.

Вы узнаете ключевые понятия и термины поведенческой экономики, что такое умное розничное пространство и как оно разговаривает с потребителем на одном языке.

Вы поймете, какие факторы влияют на поведение людей и как они увеличивают прибыль магазина по формуле 60/60.

Мы вместе хайпанем и повеселимся, потому что шоппинг — это удовольствие!

Ждём Вас в ЦДХ на Крымском Валу. Регистрируйтесь на РИТЕЙЛ ПРАКТИКУМ прямо сейчас!