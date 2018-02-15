На сайте выставки Дизайн и Реклама NEXT открыта регистрация на Ритейл Практикум, который пройдёт 12 апреля в рамках деловой программы мероприятия.
Основная задача Практикума – обмен профессиональным опытом и путями решений маркетинговых задач в розничной торговле.
В практикуме примут участие:
- Мартин Кингдон (General Manager Popai UK&Ireland)
- Вячеслав Филимонов (Директор по маркетингу MODI FUN SHOP; экс-бренд директор гипермаркета ЛЕНТА/онлайн-гипермаркета УТКОНОС)
- Андрей Кожанов (Директор Высшей Школы Брендинга)
- Виктория Попылькова (Генеральный директор компании Vitrina A)
- Михаил Губергриц (Творческий директор LINII Group)
- Елена Кучихина (Директор компании IdeaSupermarket)
Подробнее на сайте мероприятия.
Регистрируйтесь на практикум прямо сейчас!