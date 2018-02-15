 

На сайте выставки Дизайн и Реклама NEXT открыта регистрация на Ритейл Практикум, который пройдёт 12 апреля в рамках деловой программы мероприятия.

Основная задача Практикума – обмен профессиональным опытом и путями решений маркетинговых задач в розничной торговле. 

В практикуме примут участие:

  • Мартин Кингдон (General Manager Popai UK&Ireland) 
  • Вячеслав Филимонов (Директор по маркетингу MODI FUN SHOP; экс-бренд директор гипермаркета ЛЕНТА/онлайн-гипермаркета УТКОНОС)
  • Андрей Кожанов (Директор Высшей Школы Брендинга) 
  • Виктория Попылькова (Генеральный директор компании Vitrina A)
  • Михаил Губергриц (Творческий директор LINII Group)
  • Елена Кучихина (Директор компании IdeaSupermarket)

Подробнее на сайте мероприятия.

Регистрируйтесь на практикум прямо сейчас!

 