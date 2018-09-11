Ридли Скотт вернулся в рекламу после 15-летнего перерыва

Знаменитый режиссер Ридли Скотт решил вернуться в рекламу после длительного перерыва. В последний раз он руководил рекламными съемками в 2003 году, когда создавал креатив для Barclays. С тех пор автор культового ролика «1984» от Apple имел к рекламе лишь косвенное отношение.

Hennessy объявила о сотрудничестве со Скоттом, который согласился снять рекламный фильм для алкогольного бренда. Его мировая премьера состоится в 2019 году, а семь тизеров зрители увидят этой осенью.

Фильм станет частью кампании «Hennessy X.O. — величественные миры» под слоганом «Каждая капля Hennessy X.O. — это одиссея». За ее разработку с 2016 года отвечает агентство DDB Paris. Над 3D-эффектами трудится берлинская Foam Studio.

Производством занимается компания RSA Films, сооснователем которой является режиссер и которая в этом году отметит свое 50-летие. Сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Сам Скотт подчеркивает, что главным в работе с Hennessy был творческий процесс. Он лично создал детальную раскадровку на основе первоначального сценария и побывал в провинции Коньяк. По словам режиссера, за десятилетия своего развития реклама наконец перестала рассматривать потребителя как набор неких характеристик и стала настоящим искусством. Именно это побудило его вернуться к коммерческим съемкам.

Директор по маркетингу Hennessy Томас Морадпур отмечает, что luxury бренды в первую очередь апеллируют к эмоциям. Мастерство и воображение Скотта позволит компании захватить умы и сердца аудитории, уверен топ-менеджер. Результатом сотрудничества компания видит «чувственное, сюрреалистичное путешествие» на стыке реальности и фантазии.

Кампания основана на семи нотах коньяка Hennessy X.O., которые определили члены Comité de Dégustation. Они описали ощущения от напитка как сладкие, пряные, обжигающие, шоколадные, древесные, а шлейф обозначили как «бесконечное эхо».

Кампания 2016 года