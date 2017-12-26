Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка традиционно составил топ главных слов года



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Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года. ТОП-10 опубликован на сайте «Год литературы 2017».

Главным словом года стала «реновация». На втором месте списка — «биткоин», на третьем — «хайп». Кроме того, в ТОП-10 вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Также экспертный совет составил ТОП-15 протологизмов или авторских неологизмов. Первое место в нем поделили слова «домогант» и «гоп-полититка», а третье — «зломенитый».

Слова годы выбирают с 2007 года по инициативе филолога и философа Михаила Эпштейна. В Экспертный совет входят писатели Вячеслав Курицын, Елена Черникова, Владимир Шаров, Татьяна Щербина, а также журналисты, филологи и лингвисты.