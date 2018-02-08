Новый ролик от Renault мог бы стать современной интерпретацией фразы «Счастье любит тишину». Именно тихая работа электромобиля помогла главному герою покорить свою возлюбленную.
Короткий мультфильм Postman («Почтальон») был создан в преддверии празднования Дня всех влюбленных. Ролик стал первой анимационной работой для Renault.
Комедийная романтическая история разворачивается вокруг тщетных стараний главного героя — почтальона — стать ближе к понравившейся девушке. Препятствие на его пути одно — собака возлюбленной. Милый маленький щенок оказался настоящим сторожевым псом, который постоянно начеку и готов сражаться за свою хозяйку, едва услышав звук мотора.
Жизнь главного героя кардинально меняется с появлением электромобиля от Renault. Почтальон бесшумно проникает к девушке, не потревожив мирный сон собаки.
Кампания проходит под слоганом Everything starts with an electric moment («Всё начинается с одного напряженного момента!» (electric — напряженный; электрический (как и авто) — игра слов).
«Анимация — отличный способ наиболее эмоционально продемонстрировать наш продукт. Мы гордимся тем, что совместно с Publicis Conseil нам удалось разработать такую увлекательную и цепляющую историю для нашей аудитории», — рассказывает Carine Gaillez, Global Content and Media Director, Renault.