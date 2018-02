Проект реализован совместно с Publicis Conseil

Новый ролик от Renault мог бы стать современной интерпретацией фразы «Счастье любит тишину». Именно тихая работа электромобиля помогла главному герою покорить свою возлюбленную.

Короткий мультфильм Postman («Почтальон») был создан в преддверии празднования Дня всех влюбленных. Ролик стал первой анимационной работой для Renault.

Комедийная романтическая история разворачивается вокруг тщетных стараний главного героя — почтальона — стать ближе к понравившейся девушке. Препятствие на его пути одно — собака возлюбленной. Милый маленький щенок оказался настоящим сторожевым псом, который постоянно начеку и готов сражаться за свою хозяйку, едва услышав звук мотора.

Жизнь главного героя кардинально меняется с появлением электромобиля от Renault. Почтальон бесшумно проникает к девушке, не потревожив мирный сон собаки.

Кампания проходит под слоганом Everything starts with an electric moment («Всё начинается с одного напряженного момента!» (electric — напряженный; электрический (как и авто) — игра слов).