Телеканал подвел итоги 2017 года



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ТВ-лидер по приросту аудитории прошлого года улучшил свои показатели в 2017 году и с размахом отметил 20-летний юбилей. Создание МИЦ «Известия», запуск новых документальных линеек, восстановление позиций в производстве сериалов и социальные проекты – в чем секрет успеха телеканала?

Основываясь на успешном результате РЕН ТВ в прошлом году, в начале 2017 руководство телеканала поставило задачу – добиться средней доли 6,1%. Фактическая доля по итогам 2017 года в аудитории «Все 25-54» – 6,14%. Это лучший годовой показатель телеканала за последние 12 лет.

По итогам 2017 года РЕН ТВ стал вторым по популярности телеканалом среди мужчин с долей 8,4%, а в выходные – самым популярным телеканалом с долей 8,8% (Mediascope, мужчины 25-54).

Что касается информационного вещания, РЕН ТВ сохранил звание телеканала с самой молодой аудиторией новостей и занял 3 строчку в рейтинге цитируемости «Медиалогии» (Медиалогия, январь-ноябрь). РЕН ТВ стал четвертым по популярности среди телеканалов с информационным вещанием – средняя доля новостных линеек РЕН ТВ составила 6,2% (Mediascope, все 25-54).

Главным событием уходящего года для телеканала стал запуск Мультимедийного информационного центра «Известия», объединяющего редакционные и технологические возможности новостных служб РЕН ТВ, «Пятого канала» и газеты «Известия». Как отметили в пресс-службе телеканала, создание мультимедийного центра позволило телеканалу получить доступ к самым инновационным возможностям производства информационного контента.

Образование МИЦ было приурочено к 100-летию газеты «Известия» - старейшей и самой цитируемой в 2017 году. МИЦ был основан в июне 2017 года холдингом «Национальная Медиа Группа» и запущен лично президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.

Объединение активов холдинга под брендом МИЦ «Известия» позволило создать универсальную платформу по производству контента для всех сред потребления. Центр отличается уникальным охватом аудитории – 52,4 млн. ТВ-контактов и 26,3 млн. digital-контактов ежемесячно. Сегодня объединенная редакция МИЦ «Известия» насчитывает более 1500 сотрудников.

В 2017 году РЕН ТВ отметил 20-летие вместе со своей аудиторией: пригласил своих зрителей на главные концертные и музыкальные события России. Ежегодными стали фестивали РЕН ТВ «Военная тайна» и «Игра престолов». Мероприятия РЕН ТВ в Москве и крупнейших городах России посетило около 1 млн. человек.

В 2017 году РЕН ТВ запустил ряд новых успешных документальных проектов. «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным закрепились сразу в двух слотах будних дней, средняя доля проекта составляет 6,1% в аудитории «Все 25-54». Проект «Засекреченные списки», созданный в формате рейтингов и топ-листов, стал хитом субботы со средней долей 6,0%. В декабре в эфир вышел совместный проект Discovery и РЕН ТВ «Как устроена Вселенная» с Константином Хабенским. Программа прошла со средней долей 7,9%, а по многочисленным просьбам зрителей РЕН ТВ показал документальный цикл дважды – в вечернее и утреннее время.

В уходящем году РЕН ТВ восстановил позиции в производстве собственных сериалов.

В апреле состоялась премьера боевика «Отцы» – истории спасения старшеклассниц из рук торговцев людьми. Доля в группе «Все 25-54» составила 10,3%, что стало лучшим результатом среди премьер собственного производства РЕН ТВ за последние 10 лет.

В октябре телеканал презентовал комедийный сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. РЕН ТВ показал все серии проекта за одно воскресенье и стал самым популярным среди мужчин за день. Доля сериала – 7,1% в группе «Все 25-54» и 9,3% в аудитории «Мужчины 25-54».

РЕН ТВ первым из телеканалов показал премьеры сериалов одновременно в ТВ-эфире, на сайте и во ВКонтакте, что позволило собрать еще больше зрителей – как у экранов телевизоров, так и в интернете.

В этом году сообщества РЕН ТВ в социальных сетях – одни из самых быстрорастущих на рынке. Более 13 миллионов человек – средний охват в месяц на digital-площадках телеканала. В 2017 году сформировано 11 youtube-каналов РЕН ТВ.

Одним из самых важных социальных проектов 2017 года стал музыкальный благотворительный марафон телеканала РЕН ТВ «Хватит убивать!», который был проведен при поддержке «Пятого канала». Вместе со зрителями РЕН ТВ протянул руку помощи детям Донбасса. Самые смелые музыканты страны выступили в прямом эфире РЕН ТВ и выразили свой протест против убийства детей в Донбассе. В соцсетях на акцию внимание обратили 66 млн человек. Десятки тысяч людей выложили фото с хэштегом #ХВАТИТУБИВАТЬ. Среди них – известные музыканты, актёры, спортсмены, художники, режиссёры.

2017 год стал для РЕН ТВ плодотворным на престижные награды. Телеканал получил 4 статуэтки национальной телевизионной премии ТЭФИ. В номинации «Лучший эфирный и неэфирный промоушн телепрограмм» победила коллаборация «РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют». В категории «Журналистское расследование» выиграл репортаж «Слепые Мулы». Авторская программа Игоря Прокопенко «Военная Тайна» была удостоена звания «Просветительской программы». В номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» победил Андрей Добров, автор и ведущий программы «Добров в эфире».

Проекты РЕН ТВ по достоинству оценило и международное сообщество. Телеканал стал лауреатом престижной международной премии PromaxBDA Global Excellence Award. В номинации «Промо регулярного слота» приз получил проморолик «Опустевший город».

Кроме того, в 2017 году документальный проект «Невесты ИГИЛ» (запрещенная в России организация – прим. Sostav.ru) получил золото как «Лучший документальный фильм» на III Международном фестивале российского кино Sol в Испании.

Российский «Медиабренд» оценил коллаборацию «РЕН ТВ и Василий Ложкин представляют» и назвал проект «Лучшим имиджевым промороликом».