Инвестиции в видеорекламу на платформе выросли почти в 7 раз

Видеореклама стала самым динамичным сегментом на рекламной платформе myTarget в 2017 году. Инвестиции рекламодателей в видеоразмещение выросли почти в 7 раз (+663%), а доля затрат на видеорекламу выросла с 3% до 14%. Высокие темпы роста объясняются не только популярностью видеоразмещений, но и введением новых форматов.

Наряду с традиционными пре-роллами и баннерами рекламодателям стали доступны кроссплатформенные видеопосты, видеореклама в социальной сети «ВКонтакте» для продвижения мобильных приложений, включая новый формат квадратных видеопостов, нативная видеореклама Nativeroll. Большой вклад в рост затрат на видео внесли категории рекламодателей, ориентированные на performance: это компании, продвигающие игры, ПО, недвижимость, ювелирные изделия и часы, проекты в сфере e-commerce.

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Треть вложений рекламодателей (31%) в 2017 году пришлась на кроссплатформенные видеопосты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На втором месте пре-роллы — их доля в общем объеме составляет 30%. На продвижение приложений с помощью мобильной видеорекламы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» рекламодатели потратили 13% от общего объема расходов, а на видео в заметках в «Одноклассниках» — 12%. Еще 6% рекламных вложений пришлось на видеобаннеры 240×400. Доля затрат на полноэкранное мобильное видео в партнерской сети myTarget и на премиальный out-stream в сети NativeRoll составила 4% и 3% соответственно.

Более половины рекламных затрат (54%) в прошлом году пришлось на кроссдевайсные кампании, доля десктопного размещения составила 24%, мобильного — 22%. Кроссдевайсное размещение дает возможность регулировать интенсивность контакта, а видео, как более интерактивный формат, привлекает внимание пользователя в ленте соцсетей, показывает наглядно преимущества товара и способы его использования, повышает конверсию. Самая большая доля затрат на кроссдевайсные кампании — у рекламодателей в категориях «Бытовая техника и электроника», «Ювелирные изделия и часы», «Авто», «Недвижимость».

Если говорить о предпочтении форматов, размещение мобильного видео активно выбирают рекламодатели, ориентированные на мобильную аудиторию, что соответствует категориям «Игры», «ПО», e-commerce и другим. В товарных категориях «Бытовая техника и электроника», FMCG и «Телеком» наиболее популярны кроссплатформенные видеопосты, а в категориях «Медицина и здоровье», «Авто» и «Финансы» — пре-роллы.

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В 2017 году на видеоразмещение в партнерской сети myTarget пришлась почти четверть (22%) инвестиций рекламодателей (в 2016 году — лишь 4%). Одним из важных нововведений в 2017 году стало появление в myTarget модели оплаты CPV (cost per view), предполагающей оплату только в случаях просмотра ролика пользователем. С момента запуска она набирает популярность у рекламодателей: рост доли затрат на размещение по модели CPV отмечен во всех товарных категориях, самый значительный — в категории FMCG.

По данным Mediascope, видеосеть Mail.Ru Group является лидером среди рекламных видеосетей в России по своему охвату. В апреле 2018 года ее месячная аудитория составляла 19,8 млн пользователей, дневная — 13,3 млн пользователей.