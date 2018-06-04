Депутаты планируют таким образом избавить пользователей от навязчивой рекламы

Рекламным сервисам и новостным агрегаторам могут запретить отслеживать ход пользовательских запросов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова.

По мнению Свинцова, контекстная реклама и новостные агрегаторы намерено настраивают своих ботов таким образом, чтобы менять информационное поле. Следовательно, часть новостей не доходит до потребителя.

«Мы видим, что контекстная навязчивая реклама изначально служила интересам бизнеса, а сегодня она способна уже менять новостное облако, информационный фон вокруг каждого из нас», — отметил Свинцов. По словам депутата, проблему нужно решать, в том числе и на законодательном уровне.

Отметим, что рынок интернет-рекламы в первом квартале 2018 г. вырос на 22%, или до 44 млрд руб. при суммарном росте рынка рекламы на 13%; общий объем рекламных бюджетов достиг 106 млрд руб, по данным АКАР.