В рамках сделки Laysa Group обязалась погасить кредит перед МКБ на общую сумму около 25 млрд рублей

Компания O1 Group продает свой крупнейший актив — пакет O1 Properties Limited. Его приобретает Laysa Group, основной операционный бизнес которой ведет АО «Лайса», сообщает пресс-служба O1 Group.

Частью условий и стоимости сделки является обязательство Laysa Group по погашению кредита O1 Group перед Московским кредитным банком на 25 млрд рублей. Дмитрий Минц, в данный момент занимающий пост Председателя правления O1 Properties Management Ltd уходит со своего поста. На его должность будет назначен Баграт Газарян. При этом Минц остается на посту председателя совета директоров O1 Properties Limited.

Сделка структурирована через продажу компании-акционера и закроется после получения соответствующего разрешения от Федеральной антимонопольной службы и согласования кредиторов.

O1 Properties является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве. Один из лидеров рынка рекламы в России — «Лайса» основана в 1994 году. С 2006 года компания является рекламным оператором ОАО «РЖД». В её арсенале более 500 тыс. постоянно действующих рекламных носителей на вокзалах, МЦК, пригородных платформах, в электропоездах, поездах дальнего следования и в полосе отвода железных дорог.