«Дочка» рекламного гиганта Dentsu требует оплату своих услуг



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Британское агентство Fetch Media, принадлежащее японскому рекламному гиганту Dentsu Inc, пытается взыскать долги с компании Uber. Сумма требований составляет 19,7 млн долларов, сообщает агентство Reuters.

Ранее американский сервис отказался платить партнеру за размещение интернет-рекламы. Uber обвинил Fetch в мошенничестве — якобы агентство выставило счета за несуществующую и «невидимую» рекламу.

Таким образом, в течение полугода стороны успели обменяться исками. Uber обратился в федеральный суд Калифорнии в сентябре, а рекламное агентство — в начале января. Правда, 22 декабря Uber отозвал иск и заявил, что подаст жалобу в суд Сан-Франциско. Представители Fetch полагают, что решение связано с передачей дела окружному судье Ивонне Гонсалес Роджерс. Именно она рассматривала ряд разбирательств с участием Uber. По мнению «дочки» Dentsu, Uber опасается проверки со стороны федерального суда, и поэтому отозвал свой иск.

Сервис обратился к Fetch для размещения рекламы, призванной привлечь новых пользователей. Uber утверждает, что заплатил партнеру 82,5 млн долларов. Вскоре заказчик обнаружил признаки фрода — количество кликов не соответствовало числу загрузок приложения. Компания оценила ущерб от действий агентства в 50 млн долларов.

Uber обратил внимание на сомнительную рекламу после жалоб пользователей. Например, объявления появлялись на ультраправом новостном ресурсе Breitbart.com несмотря на прямое указание заказчика — избегать данной площадки.

В ответ Fetch назвало Uber «ненадежным бизнес-партнером» и заявило, что помогало отследить мошеннический трафик, хотя это и не было прописано в контракте. Как утверждает агентство, оно помогло заказчику привлечь более 35 млн пассажиров.