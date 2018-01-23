Он также займет пост президента Publicis Communications

Коммуникационный холдинг Publicis Groupe назначил Ника Ло (Nick Law) на должность креативного директора и президента Publicis Communications, сообщается на сайте компании. Ранее он занимал позицию глобального креативного директора полносервисного диджитал-агентства R/GA.

Среди задач Ника Ло — вывести креативное направление группы на новый уровень, в том числе с помощью данных и технологий для создания лучших решений для брендов, а также разработать единое креативное пространство для агентств Leo Burnett, Saatchi и Saatchi, Publicis Worldwide, BBH, Fallon and виртуального помощника Marcel, который в будущем должен автоматизировать рабочие процессы в группе.

Ник Ло приступит к работе в мае 2018 года и будет подчиняться председателю и генеральному директору Publicis Артуру Садуну.