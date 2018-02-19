Дивизион «Маркетинговые услуги» стал «АДВ Экспириенс»

Дивизион «Маркетинговые услуги» рекламной группы АДВ объявляет о смене своего названия на «АДВ Экспириенс», сообщается в пресс-релизе. Решение связано с необходимостью соответствовать реальным задачам брендов, которые решает дивизион сегодня, а также тем изменениям, через которые проходит аудитория.

«Мы все стоим на пороге глобальных изменений, продиктованных технологической и цифровой трансформациями«АДВ Экспириенс», и для того, чтобы оставаться конкурентоспособной структурой, создающей тренды, а не следующей им, нам предстоит изменить мышление, базовые подходы к работе и коммуникации. Что касается рынка маркетинговых услуг, то его так же, как и рынка рекламных услуг в целом, в привычном понимании больше не существует. Сегодня потребитель от взаимодействия с брендом ожидает особенного опыта – большего, чем просто покупка, контакт или удовлетворение рациональной потребности. Идет ли речь о промо-предложении, digital- контакте, сэмплинге или мероприятии. Выигрывает та рекламная кампания, которая вместо простого донесения сообщения, дает возможность потребителю окунуться в новый опыт и получить яркие эмоции», – отмечает руководитель дивизиона Наталья Осипова.

«АДВ Экспириенс» специализируется на разработке и проведении интегрированных программ, креативных и digital-решений, маркетинговых инструментов, а также на создании и поддержке репутации своих клиентов – российских и международных компаний, действующих на рынке России, через разработку и проведение PR-кампаний и различных мероприятий. «АДВ Экспириенс» предоставляет также полный спектр PR-услуг, включая influencer marketing и blogger relations.

В 2017 году АДВ начала реорганизацию, в результате которой образовалось пять бизнес-дивизионов. Первым агентством дивизиона «АДВ Экспириенс» (ранее «Маркетинговые услуги») стало TMA-Draft, основанное в 1995 году. Сегодня в дивизион входят восемь агентств, общая численность постоянных сотрудников превышает 500 человек.

Агентства дивизиона – партнеры глобальных международных сетей. В IPG входят: TMA-Draft, Momentum, Impacto, агентство спортивного маркетинга Octagon, агентство маркетинговых исследований IRG; PR-агентства: PRP, Comunica. Частью Havas является агентство спортивного маркетинга Havas Sports & Entertainment.