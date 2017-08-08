В очередной серии сыщики распутывают дело о пропаже минут



Screenshot

Tele2 запустил новый этап рекламной кампании в поддержку тарифной линейки «Мой Tele2».

Во второй серии рекламных роликов с участием детективов дедуктивный метод позволяет раскрыть дело о таинственном похищении минут из пакета.

Герои кампании, разработанной рекламным агентством McCann, глядя на приближающуюся взволнованную пару, раскрывают причину беспокойства – все дело в звонках по межгороду внутри сети оператора. Детективы угощают клиентов традиционным чаем в своей английской гостиной и предлагают решение, благодаря которому минуты больше никто не похитит.

На всей линейке тарифов «Мой Tele2» звонки по России внутри сети не расходуют пакет минут, поэтому им ничто не угрожает.

Состав творческой группы:

Tele2:

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann:

Руководители творческой группы – Сергей Мариничев, Иван Гриднев

Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин

Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева

Старший стратег – Егор Кожедуб

Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский

Директор по работе с клиентами – Ирина Трофименко

Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова

Ball Park:

Режиссер – Тигран Бежанов

Второй режиссер – Олег Романов

Оператор – Иван Лебедев

Художник-постановщик – Денис Кладиенко

Продюсер – Ольга Янкевич