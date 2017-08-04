Пятница – она и в Аргентине пятница...



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Серия GIF-картинок была взята за основу создания рекламного ролика аргентинского пива Brahma. Креативную идею воплотило агентство Santo.

Основной видеоряд был построен по принципу повторяющихся эпизодов, к которым мы уже давно привыкли при просмотре GIF-картинок. Использование этого подхода в социальных сетях для продвижения продуктов было всего лишь вопросом времени, отмечается в публикации Creativity.

Ролик начинается со сногсшибательного кадра: молодой человек получает от лошади удар в голову. Один, два, три раза. Когда мы ожидаем, что GIF снова повторится, парень встает и говорит: «Уже 6 часов. Время GIF закончено». Но окружающие настолько заняты созданием своих собственных GIF-картинок, что не обращают внимания на призыв героя.

«Я понимаю, что создание GIF очень важно, – старается доказать парень. – И неужели вы не чувствуете, что таким образом жизнь ускользает? У меня есть друзья, которые ждут меня с ледяной Brahma. Потому что я знаю, когда наступает время для GIF, а когда – для реальной жизни».

Перед маркетинговым отделом популярного в Аргентине пива стояла задача уйти от традиционной рекламы с участием парней, которые засматриваются на девушек, и сосредоточить внимание на более современных подходах и поколении. Основной целевой аудиторией бренда сегодня являются молодые люди в возрасте 18-24 лет.