Билборды с новой рекламой заманят водителей в рестораны сети

Новый способ работы с потребителями придумали в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

McDonald’s, Grand Visual и Leo Burnett разработали новую рекламную кампанию, в которой было решено использовать данные дорожного трафика. Это позволит грамотно предлагать потенциальным гостям рекламу, способную привести водителей в ближайшие рестораны сети.

Кампания запущена на digital билбордах, а рекламные тексты отличаются в зависимости от загруженности трафика.

К примеру, во время пробок сообщение гласит: «Застрял в пробке? В конце туннеля есть свет». Узнаваемые изображения бренда и его продукты стимулируют аппетит водителей и призывают их к действию. Кампания будет запущена в 10 британских городах.