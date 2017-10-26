Кампания охватила 42% от всей целевой аудитории в интернет

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Летом этого года агентство JWT запустило для бренда противодиарейного средства «Имодиум» рекламную кампанию, в рамках которой вышла серия видеороликов с известным блогером и ведущей телеканала «Пятница» Марией Иваковой.

Ролики показывают разные жизненные ситуации, в которых человека может застать врасплох диарея. Маша Ивакова выступает в качестве эксперта, который знает, что делать в подобных ситуациях и выручает членов своей съемочной команды.

Примечательно, что 52% показов видео роликов были просмотрены до конца, что для хронометража более 30 секунд является очень хорошим результатом.

Кампания охватила 9 млн. уникальных пользователей, а это 42% от целевой аудитории в интернете. И на данный момент достигла 22 млн. просмотров.

Успешные показатели по просмотрам роликов до конца, количеству переходов на сайт говорят о том, что даже для такой консервативной категории, как диарея, можно снимать необычные креативы, которые будут стоять особняком в общем клаттере стандартных сообщений и помогать привлекать в бренд новую молодую аудиторию.