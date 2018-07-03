ЧМ-2018 сделал Дениса Черышева самым популярным российским футболистом в соцсетях

Победа сборной России над Испанией значительно отразилась на позициях игроков и самой сборной в рейтинге в соцсетях. Если перед матчем Россия находилась на 19 позиции в рейтинге команд, то после победы поднялась на 4 строчки и вошла в топ-15 лучших, соответствующие данные отражаются в совместном проекте «Матч ТВ» и Sellout Sport HYPEMETER 2018.

Полузащитник сборной России Денис Черышев стал самым популярным игроком команды РФ в социальных сетях. Три забитых мяча на групповой стадии позволили Черышеву обогнать Александра Головина в рейтинге российских футболистов. Немного подросли по позициям Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Александр Головин и закрепились в топ-250.

По приросту прогресс у игроков значительный. Если после игры с Уругваем один лишь Дзюба пробил отметку в 10 тысяч прироста подписчиков, то теперь таких игроков трое. Артем по-прежнему лидер с показателем 23770 подписчиков, далее идет Федор Смолов с приростом 17917 человек. Тройку замыкает Александр Головин, который набрал 11776 человек новой аудитории. В топ-5 по приросту также входят Денис Черышев (8471 новых подписчиков) и Марио Фернандес (4216 новых подписчиков).