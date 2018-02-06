Трансляция финального матча турнира собрала на 7% аудитории меньше, чем в 2017 году

Super Bowl LII, состоявшийся 4 февраля, пока не оправдал прогнозов. Трансляция финального матча между Philadelphia Eagles и New England Patriots на NBC собрала аудиторию в 103,4 млн зрителей, что на 7% меньше по сравнению с показателем 2017 года.

Впрочем, это предварительные данные Nielsen. По оценке исследовательской компании, рейтинг Super Bowl LII в США составил 47,4 (в 2017-м — 48,8), турнир смотрели в 51,5 млн домохозяйств (68%).

В американском сегменте соцсетей — Facebook, Instagram и Twitter — событие получило 170,7 млн упоминаний. Так, в Twitter пользователи больше всего обсуждали победу «Орлов» и Pepsi Halftime Show. В Facebook пользователи оставили 122,1 млн упоминаний, причем 62% — женщины и 32% — люди моложе 34 лет. В Instagram аккаунт New England Patriots упомянули 1,2 млн раз, Philadelphia Eagles — 1,1 млн раз.

Прошедший Суперкубок показал худший результат с 2009 года, когда аудитория матча составила 98,7 млн человек. Однако Super Bowl LII все же попал в TOP-10 самых популярных американских телепрограмм, заняв 10 место после игр 2010–2017 годов и финальной серии MASH. С другой стороны, игры NFL обходятся без политики и поэтому потеря их аудитории несравнима с потерями политизированной церемонии Grammy (–24%).

Зато в онлайне Super Bowl LII чувствовал себя более чем уверенно: 3,1 млн потоков и рекордные 2,02 млн зрителей в минуту. Этот показатель учитывает приложение NBC Sports, сайт NBCSports.com, сервис TV Everywhere от NBC.com, приложение En Vivo, сайт NFL.com, сервис NFL Mobile от Verizon, приложение Yahoo Sports и go90.

Конечно, рекламодателей такой тренд вряд ли обрадует. Для них стоимость эфирного времени не снижается: последние два года она держится на уровне 5 млн долларов за 30-секундный слот. Получается, что в 2018 году маркетологи потратили 115 долларов на каждого зрителя, что тоже является рекордом, отмечает Forbes.

Интересно, что в этом году внушительную сумму на продвижение потратили онлайн-видеосервисы. Во время Super Bowl Netflix рекламировал сериал «Монстро» (Cloverfield), идущий одновременно с «Это мы» на NBC. Hulu продвигал сериал «Касл-Рок» (Castle Rock), а Amazon — проект «Джек Райан». По оценке Business Insider, упомянутые компании заплатили более 20 млн долларов на рекламу, призывая зрителей смотреть контент без рекламы. То есть «убийцы ТВ» охотно платят этому ТВ перед убийством.