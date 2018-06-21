Это совместный проект Ассоциации Менеджеров и ИД «КоммерсантЪ»

Ассоциация Менеджеров и ИД «КоммерсантЪ» начинают подготовку совместного проекта — Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».

Итоговые таблицы рейтинга будут опубликованы на страницах газеты «КоммерсантЪ» в сентябре 2018 года. Традиционные участники рейтинга — топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных компаний.

Рейтинг «ТОП-1000» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена.

Цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества по мнению самих представителей сообщества;

Рейтингование осуществляется по принципу «лучшие выбирают лучших». В ходе интернет-голосования топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев, что позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации менеджеров.

Генеральный информационный партнёр: МИА «Россия сегодня»

Информационные партнеры: «Москва Медиа», Sostav.ru, АКИТ, АКПП, Про бизнес, «Серебряный лучник»

По любым вопросам о рейтинге обращаться к руководителю проекта Марии Рудаковой, m. rudakova@amr.ru или к Евгении Вячеславовой, e. viacheslavova@amr.ru.