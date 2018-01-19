ЦИК разрешил заменить уличные плакаты на электронную рекламу и рекламу в печатных СМИ

Центризбирком России разрешил регионам с экстремальными минусовыми температурами не размещать наружную рекламу с информацией о выборах президента РФ. Она может быть заменена на информацию в интернете и печатных СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

На заседании ЦИК по вопросам установки билбордов и плакатов в рамках второй волны информирования избирателей о выборах президента Булаев сделал объявление для регионов, где фиксируются запредельно низкие температуры.

«Ваши консультации с вашими кураторами говорят о том, что очень сложно размещать новые информационные материалы на улице, где минус 40, минус 50, минус 60. Мы с пониманием к этому относимся и считаем, что освобожденные финансовые ресурсы могут быть направлены на иные электронные или печатные СМИ», — сказал он.