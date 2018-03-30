Закон, позволяющий местным властям самим решать вопрос с «наливайками» во дворах, внесен на рассмотрение

Депутаты Госдумы разработали и вынесли на рассмотрение законопроект, дающий регионам право запрещать торговлю алкоголем при оказании услуг общественного питания в барах, кафе и ресторанах, если они расположены в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории.

Законопроект инициирован в связи с многочисленными жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках.

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых „наливаек“, в зонах жилой застройки», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Торговля алкоголем в заведениях, расположенных в многоквартирном доме, допускается лишь при условии наличия площадью не менее 20 кв. м и при условии соблюдения регионального законодательства о соблюдении тишины.

Региональные власти смогут устанавливать дополнительные условия или полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в кафе, расположенных в жилых зонах. Такое решение они будут принимать на основании решения общего собрания собственников помещений.