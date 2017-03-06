В технологической платформе Otclick-ADV запустили новое направление



Мария Маврех. Фото Facebook

Мария Маврех возглавит отдел стратегического партнерства и инноваций платформы Otclick-ADV, партнера Национального рекламного Альянса (НРА). Раньше Маврех занимала должность коммерческого директора Otclick-ADV.

С января текущего года технологическая платформа Otclick-ADV стала официальным эксклюзивным партнером НРА по закупке диджитал рекламы в регионах России. Компания является крупнейшим поставщиком регионального трафика. На базе собственных технологий закупка рекламы была полностью автоматизирована, весь трафик проходит тщательную проверку качества – эти меры должны ускорить процессы и обеспечить высокое качество обслуживания локальных клиентов, уверены в компании.

В настоящее время в Otcklick-ADV ведутся разработки новых продуктов с применением технологии artificial intelligence в области маркетинга и рекламы. Мария Маврех выступила идейным вдохновителем и куратором этого направления, а теперь возглавит новый отдел.