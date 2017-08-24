Студия объявила конкурс на лучшую историю о России

Студия Red Pepper Film собирает истории о России, объединенные слоганом «Время вернуться домой». Авторы должны рассказать историю, которая тронет сердца зрителей и выразит дух времени. Но есть одна важная деталь – работы принимаются только от Иванов. Кстати, вся съемочная группа тоже будет состоять из Иванов.

Конкурс идея поддерживается компанией «Дядя Ваня». Соответственно, участвовать могут только Вани. Если вы Иван и пишете сценарии, присылайте свою историю по этому адресу. Призовой фонд конкурса составит 50 000 рублей. Два победителя будут объявлены после 7 сентября, с ъемки начнутся осенью-зимой 2017 года. Фильмы от Иванов можно будет ждать в декабре.

"Обязательное условие - Вы должны быть Иваном, Ванечкой, Вано, Йохананом ну или хотя бы Джоном. Да хоть Ивангаем!", - пишут организаторы проекта.