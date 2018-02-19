В рамках проекта креативная команда создаст логотип, фирменный стиль, брендбук и макеты наружной рекламы

Конкурс на создание фирменного стиля Московского фонда реновации жилой застройки выиграло креативное агентство Red Keds (юридическое лицо «Милк плюс групп»), сообщает ТАСС.

Согласно материалам конкурса, стоимость закупки составляет 1,97 млн рублей. Компания-победитель должна разработать визуальную концепцию фирменного стиля бренда «Московский фонд реновации жилой застройки», включающую логотип, примеров размещения элементов брендинга на различных носителях, подготовку брендбука фонда, создание графических макетов наружной рекламы.