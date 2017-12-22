Креативное агентство Red Keds представило уникальный проект для Банка России: первые в мире музыкальные банкноты

В рамках контент-проекта о грамотности граждан в финансовой сфере агентство Red Keds запустило ролик о новых банкнотах номиналом 2000 и 200 рублей, которые уже поступают в обращение в России.

Использовать всеми известную и такую «заедающую» композицию «Владивосток-2000» для релиза 2000-тысячной купюры кажется правильным и, наверное, самым логичным решением. В интернет-голосовании именно эта идея показалась самой перспективной для большинства пользователей.

Как сообщает руководитель отдела стратегии Red Keds Анна Левант, было очень непросто правильно выстроить сюжет для того, чтобы в центре внимания зрителей был не апокалиптичный текст песни, а сами банкноты, визуальная составляющая и,конечно, юмор.

Новенькие купюры оказывают странный эффект на тех, кто к ним прикасается: люди невольно начинают петь «Владивосток-2000», после чего песня ещё долго крутится у них в голове. Чтобы показать всю вокальную группу (исполнители поют а капелла), используется приём полиэкрана, который позволяет оставлять картинку динамичной и не даёт зрителю заскучать.

Банкноты номиналом 200 рублей также получили своё место в ролике: крики чаек поражают главную героиню, получившую сдачу двухсотенными купюрами.

«По стилистике ролик задумывался как два в одном – мокьюментари и мюзикл. При смешении таких разных жанров важно соблюсти баланс, это очень тонкая грань. Я старался не переборщить с документальностью и стремился добавить больше живой кинематографичности. В итоге ролик создает ощущение, что это маленький кусочек из какого-то фильма», – объясняет режиссер Павел Сидоров.

Напомним, что Red Keds занимается контентом информационно-просветительского ресурса fincult.info уже давно. Ранее креативная команда работала над созданием рэпа и анимационного ролика, в котором сложные вещи из мира финансов рассказывались простым и понятным каждому языком.

Состав творческой группы:

Центральный Банк Российской Федерации (клиент)

Red Keds (креатив)

Руководитель проекта – Сергей Чубаров

Креативный директор – Валерий Волчецкий

Руководитель отдела стратегии – Анна Левант

Стратег – Дарья Гринева

Копирайтер – Юлия Капустян

Сценарист – Михаил Хан

Арт-директор – Евгений Курлаев

Продюсер – Елена Ярыгина

Редактор – Вера Хохлова

Connected production (продакшн)

Режиссер-постановщик – Павел Сидоров

Оператор-постановщик – Анатолий Трофимов

Продюсер – Дмитрий Крайнов

Ассистент – Никита Станченков

Режиссер второго юнита – Юрий Тарханов

Оператор второго юнита – Василий Широкий

Режиссер монтажа – Юрий Тарханов

Аранжировка – Николай Макаров

Художник по костюмам – Аня Баштовая

Художник по гриму – Даша Тишаева

Художник-постановщик – Людмила Пермякова

Звукорежиссер – Александр Зазулин

Саунд-дизайн и сведение – Стас Краветс

CG – Денис Волков

Директор съёмочной группы – Алексей Володин

Слова и музыка песни:

группа «Мумий Тролль»