В рамках контент-проекта о грамотности граждан в финансовой сфере агентство Red Keds запустило ролик о новых банкнотах номиналом 2000 и 200 рублей, которые уже поступают в обращение в России.
Использовать всеми известную и такую «заедающую» композицию «Владивосток-2000» для релиза 2000-тысячной купюры кажется правильным и, наверное, самым логичным решением. В интернет-голосовании именно эта идея показалась самой перспективной для большинства пользователей.
Как сообщает руководитель отдела стратегии Red Keds Анна Левант, было очень непросто правильно выстроить сюжет для того, чтобы в центре внимания зрителей был не апокалиптичный текст песни, а сами банкноты, визуальная составляющая и,конечно, юмор.
Новенькие купюры оказывают странный эффект на тех, кто к ним прикасается: люди невольно начинают петь «Владивосток-2000», после чего песня ещё долго крутится у них в голове. Чтобы показать всю вокальную группу (исполнители поют а капелла), используется приём полиэкрана, который позволяет оставлять картинку динамичной и не даёт зрителю заскучать.
Банкноты номиналом 200 рублей также получили своё место в ролике: крики чаек поражают главную героиню, получившую сдачу двухсотенными купюрами.
«По стилистике ролик задумывался как два в одном – мокьюментари и мюзикл. При смешении таких разных жанров важно соблюсти баланс, это очень тонкая грань. Я старался не переборщить с документальностью и стремился добавить больше живой кинематографичности. В итоге ролик создает ощущение, что это маленький кусочек из какого-то фильма», – объясняет режиссер Павел Сидоров.
Напомним, что Red Keds занимается контентом информационно-просветительского ресурса fincult.info уже давно. Ранее креативная команда работала над созданием рэпа и анимационного ролика, в котором сложные вещи из мира финансов рассказывались простым и понятным каждому языком.
Состав творческой группы:
Центральный Банк Российской Федерации (клиент)
Red Keds (креатив)
Руководитель проекта – Сергей Чубаров
Креативный директор – Валерий Волчецкий
Руководитель отдела стратегии – Анна Левант
Стратег – Дарья Гринева
Копирайтер – Юлия Капустян
Сценарист – Михаил Хан
Арт-директор – Евгений Курлаев
Продюсер – Елена Ярыгина
Редактор – Вера Хохлова
Connected production (продакшн)
Режиссер-постановщик – Павел Сидоров
Оператор-постановщик – Анатолий Трофимов
Продюсер – Дмитрий Крайнов
Ассистент – Никита Станченков
Режиссер второго юнита – Юрий Тарханов
Оператор второго юнита – Василий Широкий
Режиссер монтажа – Юрий Тарханов
Аранжировка – Николай Макаров
Художник по костюмам – Аня Баштовая
Художник по гриму – Даша Тишаева
Художник-постановщик – Людмила Пермякова
Звукорежиссер – Александр Зазулин
Саунд-дизайн и сведение – Стас Краветс
CG – Денис Волков
Директор съёмочной группы – Алексей Володин
Слова и музыка песни:
группа «Мумий Тролль»