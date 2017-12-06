Опубликована полная версия двухдневной программы международного фестиваля рекламы, который стартует в Москве 7 декабря

Фестиваль пройдёт 7-8 декабря на двух площадках — Deworkacy и Digital October — на «Красном октябре». В дни фестиваля эти пространства станут настоящим эпицентром креатива: такая концентрация звёзд креативной индустрии — и российских, и зарубежных — ожидается на Red Apple.

Digital Marketing Director «Сбербанк» Альберт Усманов расскажет участникам о будущем автоматизации маркетинга и о том, почему не стоит забывать о потребителе. Писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев обсудит с креативным директором Marvelous Артемом Синявским, как рассказывать о главном. А РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» открытое интервью c руководителем департамента торговли и услуг Москвы Алексеем Немерюком и музыкальным продюсером, и. о. председателя жюри фестиваля «Московская весна A CAPELLA» Иосифом Пригожиным о масштабных городских проектах.

Креативный консультант Hyper Island Эмили Хинкс познакомит всех с «Креативным хамелеоном». Исполнительный креативный директор Geometry Global; куратор Wordshop Олег Туманов объяснит, почему стоит забыть о том, что получало золото на вчерашних фестивалях. Кентаро Кимура из Hakuhodu APAC на примере собственных кейсов покажет, как запустить «гуманнную» кампанию, используя современные цифровые технологии. Соучредитель фонда «Друзья» Гор Нахапетян расскажет, какой должна быть благотворительность с умом, почему соц. сектор заинтересован во взаимодействии с креативными индустриями и почему фонд «Друзья» решил поддержать фестиваль.

Директор по стратегии PHD Global Роан Тамбираджа представит новую книгу Merge, выпущенную агентством PHD в соавторстве с футурологом Реем Курцвейлом, и расскажет о том, как происходит сближение человека и технологий. Совсем скоро виртуальные помощники самостоятельно организуют наши жизни, боты будут вести бизнес, а мозг будет получать информацию через облако. Мы будем существовать одновременно биологически и виртуально, что поможет решить многие проблемы маркетинга и откроет новые возможности для брендов.

Организаторы фестиваля не обошли стороной и такое важное событие, как предстоящий Чемпионат мира по футболу. Как бренды готовятся к этому знаковому спортивному событию, расскажут управляющий директор Media Direction Sport Андрей Леонтьев, президент Клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов, главный редактор «Чемпионат» Самвел Авакян, менеджер интернет-проектов Hyundai Ксения Ковалева, коммерческий директор «Спорт-Экспресс» Елена Резникова, Head of Events e:mg Андрей Трубецкой и руководитель проекта «Тур кубка чемпионата мира по футболу FIFA» Coca-Cola Александр Овечкин.

Обсудят на Red Apple и такие прикладные темы, как вопрос о том, чем страдают рекламщики в свободное время: модератором этой дискуссии выступит сооснователь проекта «Синхронизация» Мария Бородецкая. С ней будут беседовать Татьяна Титова (FUSE ART), Роман Лыч (Artoholics) и Артем Киракозов («Министерство дурацких поездок»).

Другая сторона креативной работы - эмоциональная вовлеченность и профессиональное выгорание. Этому важному вопросу посвящена беседа директора Института экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии Светлана Кривцовой и управляющего директора Media Direction Group Дениса Максимова. Спикеры обсудят причины и признаки выгорания и дадут советы, как предупредить и защититься от него.

Еще одна актуальная тема – “Индустрия компьютерной графики”. Ведущие эксперты Scream School – Директор Scream School Анна Григорьева, 3D Artist студии SILA SVETA Илья Самохвалов, руководитель отдела оперативной графики на телеканале «Москва 24» Дмитрий Онищенко, продакшн супервайзер студии «Паравоз» Илья Остриков – развернут дискуссию о современном продюсировании и продакшене, поделятся информацией о ярких кейсах, актуальных технологиях российской компьютерной графики и лучших специалистах.

Кроме того, в программе предусмотрена серия «экскурсий» по конкурсным работам фестиваля с разными экспертами. Взглянуть на поданные на Red Apple кейсы глазами креативного директора поможет главный креативный директор POSSIBLE Group Владилен Ситников.

Полная программа, состоящая в этом году из более чем 60 различных активностей, опубликована на сайте.

Билеты на фестиваль можно приобрести онлайн. Покупая билет заранее, участник получает возможность зарегистрироваться на любые воркшопы.

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Москвы.

В числе информационных партнеров на площадке – телеканалы Москва 24, 360, Ю.

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